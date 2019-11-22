В Петербурге социальных предпринимателей могут освободить от имущественного налога

Социальные предприятия, которые берут на работу инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста либо оказывают им социально значимые услуги, могут освободить от налога на имущество. Соответствующий проект закона внесли в ЗакСобрание Петербурга депутаты Денис Четырбок и Анатолий Дроздов. Инициативу парламентариев предварительно поддержали на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 22 ноября.

Как отмечают авторы законопроекта, сегодня в Санкт-Петербурге насчитывается не так много социальных предприятий, и одна из причин тому – отсутствие особых условий и преференций. Налоговые отчисления, условия аренды помещений, оплата коммунальных услуг – все как у всех.

– Не секрет ведь, что социальное предпринимательство не предполагает какой-то высокой маржинальности. В эту сферу идут не сколачивающие огромные состояния толстосумы, а инициативные, неравнодушные люди, у которых на первом месте – решение социальной проблемы. Они открывают образовательные и реабилитационные центры для детей-инвалидов, дома престарелых, организовывают места для ночлега, трудоустраивают социально уязвимые категории граждан – и все это фактически просто за идею, – поясняет Денис Четырбок. – Но одними идейными соображениями здесь не обойтись. Без комплексной поддержки со стороны властей такой «милосердный бизнес» не сможет полноценно конкурировать и активно развиваться. На мой взгляд, освобождение от уплаты имущественного налога – это неплохой шаг к развитию социального предпринимательства в нашем городе.

При этом парламентарий подчеркнул, что ограничиваться предложенной мерой городским властям не стоит.

– Буквально позавчера мы в первом чтении одобрили проект закона о поддержке социального предпринимательства, и я надеюсь, что исполнительными органами власти будут оперативно разработаны специальные программы, которые хотя бы частично решат накопившиеся вопросы. Это и предоставление новых рынков сбыта продукции и услуг социальных предпринимателей, и оказание информационной помощи, и льготы по оплате коммунальных услуг. Уверен, что все это станет хорошим подспорьем для людей, которые выполняют по-настоящему важную социальную миссию, – заключил Денис Четырбок.