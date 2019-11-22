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Питерец.ру » Общество » Депутат вступился за одиноких работающих матерей

Депутат вступился за одиноких работающих матерей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В настоящее время достаточно остро стоит вопрос трудоустройства одиноких матерей

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к руководителю Государственной инспекции труда, главному государcтвенному инспектору труда в городе Санкт-Петербурге Александру Кротову с просьбой предоставить статистику по обращениям в Государственную инспекцию труда по нарушениям трудовых прав одиноких матерей.
В связи с тем, что в настоящее время достаточно остро стоит вопрос трудоустройства одиноких матерей. Часто одиноких женщин, которые уходят в декретный отпуск, работодатели под разными предлогами отказываются принимать обратно на свою должность. Либо, когда появляется необходимость устройства ребенка в дошкольное учреждение и смены графика работы, ей отказывают в такой возможности. И женщины вынужденно встают перед выбором ничего не менять или увольняться.
В частности, бывшая сотрудница одной известной аптечной сети города столкнулась с ситуацией, когда после рождения ребенка будучи одинокой матерью, обратилась к работодателю с заявлением о смене графика работы на более удобный, в связи с необходимостью посещения ее ребенком детского сада. В данной просьбе от работодателя был получен отказ. Женщина была вынуждена уволиться из организации, чтобы иметь возможность устроить ребенка в дошкольное учреждение. В течении длительного времени петербурженка получала отказ при попытках вновь устроиться на работу в организации города.

Депутат вступился за одиноких работающих матерей

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