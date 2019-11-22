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Питерец.ру » Общество » Почему умирают от пневмонии?

Почему умирают от пневмонии?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
doctorpiter.ru
Петербургские пульмонологи объяснили причину смерти от пневмонии

«Питерец.ру» сообщает, что пульмонологи Северной столицы объяснили ситуацию со смертностью от пневмонии. По словам петербургских медиков, такие случаи в городе происходят нередко. Чаще всего это происходит из-за несвоевременной госпитализации. Еще это связано с тем, что врачи неверно назначают терапию.

В 10-15% случаев неверно ставится диагноз. Из-за этого упускается драгоценное время, которое так важно в случае с пневмонией. Причиной летального исхода может быть и тяжелая сопутствующая патология. В больницах Северной столицы есть все необходимое для оказания помощи при пневмонии. Но в каких-то случаях даже медицина оказывается бессильна. Иногда человека теряют из-за тотального поражения дыхательной системы.

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