Педагога уволили за «Твиттер»

«Питерец.ру» сообщает, что в одной из школ Приморского р-на Северной столицы была уволена учительница истории. Поводом для увольнения стал неподобающий блог в «Твиттере», где педагог писала о своих посещениях бара. Девушка выступала под ником «владычица пивная». Об этой истории учительница рассказала своим читателям, после чего их число увеличилось до 9,3 тыс. человек.

В школе отметили, что ее поведение не соответствует моральному облику учителя. Однако эта девушка не видит в своих действиях ничего плохо. По мнению теперь уже экс-учительницы, это позволяло ей быть человеком, которого понимали дети. Школьники были очень расстроены из-за ее увольнения. Кто-то даже называл ее самым лучшим учителем.

Но в действиях руководства школы прослеживалась четкая логика. В своем желании быть на одной волне с учениками учительница явно перегнула палку. Посты о своих посиделках в барах были перебором. Все-таки учитель должен быть примером в хорошем…