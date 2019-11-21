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Питерец.ру » Общество » Насколько популярен сельский образ жизни?

Насколько популярен сельский образ жизни?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге обсудят вопрос популяризации сельского образа жизни

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоится заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Мероприятие пройдет в Таврическом дворце и будет посвящено теме популяризации сельского образа жизни. Стороны также обсудят вопрос привлечения молодежи в деревню.

Заседание пройдет в форме круглого стола. В числе участников данного мероприятия будут члены постоянной комиссии ассамблеи, депутаты, региональные и местные власти, эксперты и лидеры молодежных движений. Стороны также затронут тему развития сельских территорий и внедрение инноваций в сельском хозяйстве.

Сельскохозяйственный сектор представляет особую важность для России и других стран СНГ. Так что мероприятие в Петербурге имеет огромное значение для решения вопросов в этой сфере.

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