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Питерец.ру » Общество » Жителям Северной Карелии приходится потратить время и деньги на визу в Москву

Жителям Северной Карелии приходится потратить время и деньги на визу в Москву

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
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Яндекс
Жителям Северной Карелии приходится потратить время и деньги на визу в Москву

Северокарельская бабушка Анна Ярвинен две недели готовилась к поездке в Москву к сестре. Женщина сетовала: оказалось, что не так просто повидаться с родственниками в России: на получение долгожданной визы для поездки в столицу у нее ушло немало средств и времени.

Оформление визы в Россию потребовало от Анны определенных усилий. Необходимо было получить приглашение, затем заполнить анкету, сфотографироваться, оплатить консульский сбор, оформить медицинскую страховку и т.д.

Но скоро сложности должны прекратиться. Как рассказал юрист Петр Поплавский, Россия запустила процесс тестирования формата электронных виз для граждан нескольких государств. Финляндия входит в этот список. Сейчас по таким визам можно въехать только в Калининградскую и Ленинградскую области, а также в Дальневосточный округ. Но уже в 2021 году в РФ планируют внедрить электронные визы для въезда в любой регион страны. Важно, что визы бесплатные, а для их получения не требуется приглашение из России. Так что Анна Ярвинен из финской Северной Карелии может легко воспользоваться нововведением, как и жители всей Финляндии, которая, кстати, объявила о скором введении пятилетнего шенгена.

Источник: https://www.visitkarelia.fi/ru/today-media/news-1

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