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Питерец.ру » Общество » Социальным предпринимателям могут предоставить льготы

Социальным предпринимателям могут предоставить льготы

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72
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
twitter.com
Социальным предпринимателям могут предоставить льготы

Депутаты ЗакСа Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Алексей Макаров предложили поддержать социальные предприятия, которые берут на работу людей с ограниченными физическими возможностями, многодетных родителей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Соответствующий проект закона поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 20 ноября.

Как поясняют авторы инициативы, документ разрабатывался в развитие принятого в июле текущего года федерального закона, которым были закреплены основные понятия в области социального предпринимательства. Согласно нововведениям, предприятие можно отнести к социальному, если оно осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей, и способствует решению социальных проблем. Это может быть оказание психолого-педагогических услуг, организация детского отдыха, обучение волонтеров. Социальными предприятиями признаются и те, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан — инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Доля таких работников в организации должна составлять не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов.

По словам Дениса Четырбока, в Санкт-Петербурге уже имеются собственные примеры полезных инициатив социально ответственного бизнеса. Создана и достаточно успешно работает Ассоциация социальных предпринимателей, которая в настоящее время состоит из пяти организаций.

— Мы не ограничиваем правительство города в выборе конкретных мер поддержки. Это может быть инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, информационная помощь, повышение квалификации социальных работников, создание специальных ресурсных центров, которые будут помогать с реализацией подобных социальных проектов. Главное, чтобы все выбранные формы поддержки были абсолютно прозрачными и реально помогали, — подчеркнул Денис Четырбок.
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