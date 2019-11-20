Где пенсионерам проще найти работу?

Люди, достигшие пенсионного возраста, уходят на заслуженный отдых или продолжают работать. Однако пожилым найти хорошую работу гораздо труднее, нежели молодым. В некоторых российских регионах ситуация в этой сфере лучше.

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты изучили рынок труда для пожилых людей. Оказалось, что проще всего пенсионерам найти работу в Москве и Петербурге. При этом Москва набрала 79,9 баллов, Северная столица – 77,1 балла. На третьем месте в этом списке расположилась Ленобласть. Средний показатель по стране равен 46 баллам.

При составлении рейтинга учитывалось несколько параметров. Это возможность найти хорошую работу, экономическая активность пенсионеров, зарплату, состояние здоровья и продолжительность жизни.