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Питерец.ру » Общество » Где пенсионерам проще найти работу?

Где пенсионерам проще найти работу?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
opensii.info
Составлен рейтинг самых привлекательных регионов РФ для работающих пенсионеров

Люди, достигшие пенсионного возраста, уходят на заслуженный отдых или продолжают работать. Однако пожилым найти хорошую работу гораздо труднее, нежели молодым. В некоторых российских регионах ситуация в этой сфере лучше.

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты изучили рынок труда для пожилых людей. Оказалось, что проще всего пенсионерам найти работу в Москве и Петербурге. При этом Москва набрала 79,9 баллов, Северная столица – 77,1 балла. На третьем месте в этом списке расположилась Ленобласть. Средний показатель по стране равен 46 баллам.

При составлении рейтинга учитывалось несколько параметров. Это возможность найти хорошую работу, экономическая активность пенсионеров, зарплату, состояние здоровья и продолжительность жизни.

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