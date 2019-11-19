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Питерец.ру » Общество » Вспоминаем самое масштабное наводнение

Вспоминаем самое масштабное наводнение

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
cont.ws
Что произошло в Петербурге в этот день ровно 195 лет назад?

«Питерец.ру» отмечает, что за всю свою историю Северная столица пережила более 300 наводнений. Однако самое крупное из них произошло ровно 195 лет назад. 19 ноября 1824 года вода в реке Нева поднялась на 4,21 м выше среднего уровня. Ветер с Финского залива пригнал огромные массы воды, из-за чего в городе началось стихийное бедствие. Водоемы Петербурга слились воедино, волны и ураган сметали все на своем пути.

В результате наводнения погибло более 200 человек и 3,5 тыс. голов скота. Стихия полностью разрушила более 450 зданий. Городу был нанесен материальный ущерб на сумму 15 млн. руб. Для того времени это считалось огромной суммой. После тех событий в городе на Неве стали уделять огромное внимание защите от наводнений. Однако дамба появилась здесь лишь в 2011 году. В последние годы в Петербурге удалось предотвратить несколько наводнений, подобных трагедии 1824 года.

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