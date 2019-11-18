ента новостей

10:46
Цифровизация строительных компаний
10:42
На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома
10:10
В декабре «Невский проспект» окажется в Эрмитажном театре
10:08
История о Человеке
01:07
Волейбольный «Зенит» и «Динамо–ЛО» по-разному выступили в Кубке России
07:35
Всемирная неделя предпринимательства
07:33
Самое безопасное метро
00:16
Де Коло не играл, и «Фенербахче» уступил в Москве ЦСКА «-18»
12:19
В Петербурге гражданка Китая погибла при падении из окна
12:16
В Петербурге задержали группу угонщиков автомобилей среднего класса
11:44
В Петербурге предложили новый способ штрафовать за неоплату парковки
11:43
Депутаты Петербурга предлагают обязать управляющие компании отвечать на запросы граждан
11:42
В Петербурге может появиться единый реестр театров
11:40
Конгрессно-выставочный центр может появиться в Конюшенном ведомстве
09:25
Проблемный дом достроен через 18 лет
08:58
Появились смартфоны-раскладушки
23:06
«Зенит» достойно проиграл «Эфесу», выиграв заключительную четверть «+17»
11:04
в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты
10:56
В Кировском районе задержали автоугонщиков
10:27
В Петербурге уничтожены полтонны фальсифицированного сливочного масла
09:12
Вера в Бога спасает от наркотиков
08:26
Трасса М-11 полностью построена
22:25
СКА победил в Хабаровске: забили Галенюк, Зуб и Марченко
13:57
Гала-концерт III Международного форум-феста Jazz Across Borders
11:16
В Стрельне из храма украли пять икон
11:08
В Петербурге отреставрируют одну из дач Старой Деревни
10:59
В Петербурге создадут резерв лекарств для больных сахарным диабетом
09:26
Не выходи на лед!
08:56
Потребительские цены стали расти
21:50
Результативность Кравцова не спасла «Трактор» от разгрома в Магнитогорске
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Цифровизация строительных компаний

Цифровизация строительных компаний

0
2
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Как новые технологии влияют на строительную отрасль?

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге состоится международный форум, посвященный цифровой трансформации строительной отрасли. Он начнется сегодня в «Экспофоруме». В мероприятии примут участие более 700 компаний и специалистов. Ожидается выступление спикеров из 20 стран. Они представляют США, Германию, Испанию, Норвегию и другие страны.

Что касается России, то от нашей страны должны будут выступить министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Северной столицы Александр Беглов. Среди российских делегатов будут представители «Газпрома», «Ростелекома» и других известных компаний. В число участников форума попали и представители некоторых российских вузов. Данное мероприятие обещает быть масштабным.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-12-2016, 11:24
Пятый международный культурный форум обещает стать самым масштабным
6-12-2014, 08:23
Что нам готовит форум культуры
26-05-2015, 08:01
Премьер-министр заявил, что едет в Санкт-Петербург
9-08-2019, 09:37
Synergy Global Forum в Петербурге
18-05-2016, 09:00
Старт юридического форума
31-05-2017, 08:14
Планы Путина

Происшествия на дорогах

0
159
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
446
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
523
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
0
981
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
Наверх