Цифровизация строительных компаний

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге состоится международный форум, посвященный цифровой трансформации строительной отрасли. Он начнется сегодня в «Экспофоруме». В мероприятии примут участие более 700 компаний и специалистов. Ожидается выступление спикеров из 20 стран. Они представляют США, Германию, Испанию, Норвегию и другие страны.

Что касается России, то от нашей страны должны будут выступить министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Северной столицы Александр Беглов. Среди российских делегатов будут представители «Газпрома», «Ростелекома» и других известных компаний. В число участников форума попали и представители некоторых российских вузов. Данное мероприятие обещает быть масштабным.