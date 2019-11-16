Самое безопасное метро

«Питерец.ру» сообщает, что метро Северной столицы стало лидером с точки зрения транспортной безопасности. Петербург смог обойти 26 других городов, которые тоже боролись за первое место в этой сфере.

В городе на Неве уделяют серьезное внимание вопросу развития метрополитена. Особенно это касается вопроса безопасности. Потому лидерство Северной столицы в этом рейтинге считается закономерным. Большой вклад здесь внесли и руководители подземки, и местные власти.

Нужно признать, что это достаточно серьезное достижение для петербургского метро, которое накануне отметило свое 64-летие. 15 ноября 1955 года прошел первый поезд. Он отправился по пусковому участку «Автолово – Площадь Восстания».