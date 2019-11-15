В Петербурге предложили новый способ штрафовать за неоплату парковки

Депутаты Петербурга Денис Четырбок и Александр Рассудов разработали документ, который призван помочь городскому правительству привлекать к ответственности тех, кто не оплачивает парковку. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях поддержали на очередном заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 15 ноября.

Согласно тексту документа, депутаты предлагают наделить должностных лиц правом требовать в МВД сведения об автовладельцах, нарушивших законодательство в области благоустройства с использованием автотранспорта. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит привлекать к ответственности автомобилистов, пользующихся зоной платной парковки, но не оплачивающих ее.

В случае принятия документа в петербургском парламенте поправки в КоАП будут направлены на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, что зона платной парковки в Петербурге начала работать еще в 2015 году, однако механизма штрафования тех, кто не платит, до сих пор нет. МВД отказывает в предоставлении данных об автовладельцах по номерам машин, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных.