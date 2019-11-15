Депутаты Петербурга предлагают обязать управляющие компании отвечать на запросы граждан

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок предложил обязать управляющие компании отвечать на обращения граждан в установленный 30-дневный срок. Как пояснил парламентарий, сейчас такой нормы в законе нет, поэтому на личных приемах ему нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда человек направляет в управляющую организацию письмо, а ответа оттуда так и не получает.

– Есть случаи, когда отдельные непорядочные управляющие компании фактически игнорируют вопросы людей. Человек обращается с просьбой предоставить расчеты тарифов, а в ответ получает молчание, – говорит Денис Четырбок. – Управляющая компания – это типичный производитель услуг, и за свои грешки она должна отвечать по всей строгости.

Соответствующие поправки парламентарий предлагает внести в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Инициативу депутата предварительно поддержали на очередном заседании комитета по законодательству в пятницу, 15 ноября. После принятия документа в городском парламенте законопроект направят на рассмотрение в ГосДуму.