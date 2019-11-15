Проблемный дом достроен через 18 лет

«Питерец.ру» сообщает, что в Калининском районе завершено строительство многоэтажного дома. Речь идет о проблемном жилом здании, которое стали возводить в далеком 2001 году.

За это время работы останавливались по причине проблем с финансированием. Однако сейчас этот дом достроен и введен в эксплуатацию. Скоро более 400 семей смогут въехать в свои квартиры. Помимо этого были достроены два дома во Фрунзенском и Выборгском районах. Их тоже начали возводить много лет назад.

Ситуация с долгостроями является для Петербурга одной из самых проблемных. Однако благодаря вмешательству властей удается сдвигать дело с мертвой точки. Многие сложности уже удалось решить. Есть надежда, что будут реализованы и другие проблемные проекты.