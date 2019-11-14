В Петербурге уничтожены полтонны фальсифицированного сливочного масла

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках выполнения плана Федерального государственного лабораторного мониторинга отобраны пробы сливочного масла в петербургском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что продукция оказалась некачественной, в масле были выявлены жиры растительного происхождения.

Сотрудниками ведомства проведен мониторинг информационной системы «Меркурий», с помощью которого восстановлена цепочка поставок сливочного масла от производителя до конечного получателя. Установлено, что оптовым поставщиком некачественного масла на рынок Санкт-Петербурга является ООО «Масленица».

Управлением была инициирована внеплановая выездная проверка ООО «Масленица», в рамках которой выявлен ряд нарушений требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», приказа Минсельхоза России «О порядке оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме». Инспекторами ведомства обнаружено, что контейнеры, предназначенные для хранения молочной продукции, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а документы подтверждающие проведение мойки и дезинфекции отсутствуют. Также должностным лицам Службы не были представлены протоколы исследований воды, используемой для мойки внутренних поверхностей контейнеров.

В результате проведенной проверки в отношении юридического лица и должностного лица ООО «Масленица» возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч.1 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе проверки также были отобраны пробы сладко-сливочного несоленого масла «Бариново» и «Традиционное» производителя ООО «Курский молочный завод»; сливочного масла «Крестьянское» производителя ООО «Лав Продукт» и сливочного несоленого масла «Деревенское подворье» - ЗАО «Озерецкий молочный комбинат».

Проведенные в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ» исследования, показали несоответствие масла установленным требованиям по показателям качества. В продукции обнаружено наличие жиров растительного происхождения: бета-ситостеринов, компестеринов, стигмастеринов, брассикастенринов, что свидетельствует о фальсификации молочного продукта.

На период проведения лабораторных исследований сливочное масло было помещено на изолированное хранения, после чего юридическому лицу ООО «Масленица» Управлением Россельхознадзора выдано постановление о направлении на уничтожение или утилизацию партий некачественной продукции общим объемом 558,2 кг.