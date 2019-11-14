ента новостей

11:04
в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты
10:56
В Кировском районе задержали автоугонщиков
10:27
В Петербурге уничтожены полтонны фальсифицированного сливочного масла
09:12
Вера в Бога спасает от наркотиков
08:26
Трасса М-11 полностью построена
22:25
СКА победил в Хабаровске: забили Галенюк, Зуб и Марченко
13:57
Гала-концерт III Международного форум-феста Jazz Across Borders
11:16
В Стрельне из храма украли пять икон
11:08
В Петербурге отреставрируют одну из дач Старой Деревни
10:59
В Петербурге создадут резерв лекарств для больных сахарным диабетом
09:26
Не выходи на лед!
08:56
Потребительские цены стали расти
21:50
Результативность Кравцова не спасла «Трактор» от разгрома в Магнитогорске
15:57
Бездомные животные не будут замурованы в подвалах
15:42
Всероссийский конкурс молодых художников "Муза должна работать"
12:20
В Петербурге у мужчины отобрали три миллиона рублей
07:38
Инновационный способ утилизации отходов
07:14
«Тойота» потратит 20 миллиардов
23:37
«Динамо – ЛО» смогло догнать «Зенит» в таблице Суперлиги
16:46
В Петербурге завершился Всероссийский форум «КосмоСтарт»
16:45
Экоактивисты нашли серьезные нарушения в деятельности ГУП «МПБО-2»
14:46
Концерт группы «Анна Каренина»
14:35
5G в Петербурге
14:31
Трио Drama Kings из Петербурга стало участником команды Татьяны Денисовой в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
14:28
Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!
10:40
В Ленобласти председателем комитета по социальной защите назначена Светлана Шлемова
10:36
Концерт «Вечер камерной музыки Антонио Вивальди»
10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
07:37
Побит температурный рекорд
22:03
Утонченное созвездие ТЮЗа
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге уничтожены полтонны фальсифицированного сливочного масла

В Петербурге уничтожены полтонны фальсифицированного сливочного масла

0
58
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ursn.spb.ru
Благодаря системе «Меркурий» в Санкт-Петербурге обнаружено и направлено на уничтожение полтонны фальсифицированного сливочного масла

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в рамках выполнения плана Федерального государственного лабораторного мониторинга отобраны пробы сливочного масла в петербургском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что продукция оказалась некачественной, в масле были выявлены жиры растительного происхождения.

Сотрудниками ведомства проведен мониторинг информационной системы «Меркурий», с помощью которого восстановлена цепочка поставок сливочного масла от производителя до конечного получателя. Установлено, что оптовым поставщиком некачественного масла на рынок Санкт-Петербурга является ООО «Масленица».

Управлением была инициирована внеплановая выездная проверка ООО «Масленица», в рамках которой выявлен ряд нарушений требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», приказа Минсельхоза России «О порядке оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме». Инспекторами ведомства обнаружено, что контейнеры, предназначенные для хранения молочной продукции, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, а документы подтверждающие проведение мойки и дезинфекции отсутствуют. Также должностным лицам Службы не были представлены протоколы исследований воды, используемой для мойки внутренних поверхностей контейнеров.

В результате проведенной проверки в отношении юридического лица и должностного лица ООО «Масленица» возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч.1 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе проверки также были отобраны пробы сладко-сливочного несоленого масла «Бариново» и «Традиционное» производителя ООО «Курский молочный завод»; сливочного масла «Крестьянское» производителя ООО «Лав Продукт» и сливочного несоленого масла «Деревенское подворье» - ЗАО «Озерецкий молочный комбинат».

Проведенные в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская МВЛ» исследования, показали несоответствие масла установленным требованиям по показателям качества. В продукции обнаружено наличие жиров растительного происхождения: бета-ситостеринов, компестеринов, стигмастеринов, брассикастенринов, что свидетельствует о фальсификации молочного продукта.

На период проведения лабораторных исследований сливочное масло было помещено на изолированное хранения, после чего юридическому лицу ООО «Масленица» Управлением Россельхознадзора выдано постановление о направлении на уничтожение или утилизацию партий некачественной продукции общим объемом 558,2 кг.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-10-2019, 11:09
В Петербурге не пустили азербайджанскую хурму
13-09-2019, 13:46
Россельхознадзор сообщает об установленных фактах возможной легализации опасной и некачественной продукции ветеринарной службой Петербурга
21-08-2019, 12:08
В Петербурге предотвращен ввоз опасной рисовой крупы
21-02-2019, 09:45
Около 180 килограммов европейских продуктов уничтожены в Санкт-Петербурге
22-06-2016, 08:43
Как по маслу…
21-02-2014, 14:03
Масло с тараканами возвращено поставщику

Происшествия на дорогах

0
122
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
316
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
390
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
0
852
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
Наверх