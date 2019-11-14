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Питерец.ру » Общество » Вера в Бога спасает от наркотиков

Вера в Бога спасает от наркотиков

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В православном храме исцеляются наркозависимые

«Питерец.ру» сообщает, что в православном храме в селе Саперное Ленинградской области освобождаются наркозависимые. При церкви находится реабилитационный центр «Обитель исцеления», который существует на протяжении 25 лет.

Настоятелем храма и руководителем реабцентра является отец Сергий. Будучи полковником МВД, этот человек уволился из органов, чтобы служить наркоманам. За это время более 2,5 тыс. человек избавилось от наркотической зависимости от этом центре.

Отец Сергий считает, что наркомания – это не болезнь, а страсть. Бороться со страстями можно только с помощью церковной аскетики. Настоятель отметил, что люди, которые хотят получить избавление, приобретают его благодаря вере в Бога.

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