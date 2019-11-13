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Питерец.ру » Общество » В Петербурге отреставрируют одну из дач Старой Деревни

В Петербурге отреставрируют одну из дач Старой Деревни

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36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Главгосэкспертиза
В Приморском районе Санкт-Петербурга отреставрируют одну из дач Старой Деревни

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости ремонта и реставрации фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дача Е.И. Исаевой» в Приморском районе Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Местность под названием «Старая Деревня» на северном берегу Большой Невки с первой половины XIX века использовалась жителями Петербурга для строительства дач. В 1896 году здесь купила участок жена директора Санкт-Петербургской Конторы Московско-Купеческого банка Екатерина Ивановна Исаева. Она расширила каменный двухэтажный дом, построенный для прежних хозяев, как предполагается, Авраамом Ивановичем Мельниковым, архитектором, академиком и ректором Императорской Академии художеств. После революции все дачные владения в Старой и Новой Деревнях были национализированы. А в 1956 году на территории дачи Исаевой организовали круглогодичный санаторий «Трудовые резервы» Министерства здравоохранения.

В наши дни здесь продолжает функционировать санаторий, специализирующийся на лечении кардиологических заболеваний, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей от 4 до 17 лет. В здании дачи Исаевой располагается его главный корпус с двух- и четырехместными номерами для родителей с детьми. Также здесь работают библиотека с читальным залом, игровая комната, столовая и кухня.

Дача Исаевой, построенная с использованием элементов классицизма, представляет собой интересный образец загородного дома начала XIX века. Фасады оштукатурены и рустованы. Окна здания обрамлены наличниками. Окна второго этажа акцентированы сандриками. Юго-западную часть здания украшает фронтон с картушем в тимпане.

Здесь сохранились и отдельные фрагменты исторических интерьеров: двухмаршевая лестница с большим полуциркульным окном и фрагментами витража во фрамуге, тянутый карниз в угловом юго-западном помещении, стойка торшера на первом этаже рядом с маршем, небольшая винтовая лестница.

В ходе реализации проекта, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, будет произведена реставрация штукатурной отделки гладких и рустованных стен фасадов, в том числе с применением санирующих растворов, воссоздание по сохранившимся образцам потерявших свою целостность и форму декоративных элементов. Также будет произведено воссоздание лепного декора картуша в тимпане фронтона, деревянных венчающих карнизов, профилированных наличников и сандриков, капителей и баз пилястр, междуэтажных тяг. Поверхности фасадов, декоративных тяг, филенок, руста и пилястр расчистят от поздних наслоений краски с последующим воссозданием исторического облика.  Кроме того, запланированы работы по замене фигурных элементов водосточных труб из оцинкованной стали, настенных желобов, линейных окрытий.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Источник: Главгосэкспертиза
Все по теме: Приморский район реставрация
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