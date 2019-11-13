В Петербурге отреставрируют одну из дач Старой Деревни

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости ремонта и реставрации фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Дача Е.И. Исаевой» в Приморском районе Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Местность под названием «Старая Деревня» на северном берегу Большой Невки с первой половины XIX века использовалась жителями Петербурга для строительства дач. В 1896 году здесь купила участок жена директора Санкт-Петербургской Конторы Московско-Купеческого банка Екатерина Ивановна Исаева. Она расширила каменный двухэтажный дом, построенный для прежних хозяев, как предполагается, Авраамом Ивановичем Мельниковым, архитектором, академиком и ректором Императорской Академии художеств. После революции все дачные владения в Старой и Новой Деревнях были национализированы. А в 1956 году на территории дачи Исаевой организовали круглогодичный санаторий «Трудовые резервы» Министерства здравоохранения.

В наши дни здесь продолжает функционировать санаторий, специализирующийся на лечении кардиологических заболеваний, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей от 4 до 17 лет. В здании дачи Исаевой располагается его главный корпус с двух- и четырехместными номерами для родителей с детьми. Также здесь работают библиотека с читальным залом, игровая комната, столовая и кухня.

Дача Исаевой, построенная с использованием элементов классицизма, представляет собой интересный образец загородного дома начала XIX века. Фасады оштукатурены и рустованы. Окна здания обрамлены наличниками. Окна второго этажа акцентированы сандриками. Юго-западную часть здания украшает фронтон с картушем в тимпане.

Здесь сохранились и отдельные фрагменты исторических интерьеров: двухмаршевая лестница с большим полуциркульным окном и фрагментами витража во фрамуге, тянутый карниз в угловом юго-западном помещении, стойка торшера на первом этаже рядом с маршем, небольшая винтовая лестница.

В ходе реализации проекта, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, будет произведена реставрация штукатурной отделки гладких и рустованных стен фасадов, в том числе с применением санирующих растворов, воссоздание по сохранившимся образцам потерявших свою целостность и форму декоративных элементов. Также будет произведено воссоздание лепного декора картуша в тимпане фронтона, деревянных венчающих карнизов, профилированных наличников и сандриков, капителей и баз пилястр, междуэтажных тяг. Поверхности фасадов, декоративных тяг, филенок, руста и пилястр расчистят от поздних наслоений краски с последующим воссозданием исторического облика. Кроме того, запланированы работы по замене фигурных элементов водосточных труб из оцинкованной стали, настенных желобов, линейных окрытий.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.