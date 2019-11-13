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Питерец.ру » Общество » В Петербурге создадут резерв лекарств для больных сахарным диабетом

В Петербурге создадут резерв лекарств для больных сахарным диабетом

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39
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
vk.com
В Петербурге создадут резерв лекарств для больных сахарным диабетом

Петербургские парламентарии намерены установить дополнительные меры поддержки людей, больных сахарным диабетом. Новую систему обеспечения страдающих сахарным диабетом всеми необходимыми лекарствами предложили депутаты Денис Четырбок и Елена Киселева. Соответствующую инициативу поддержали уже во втором чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 13 ноября.

Согласно тексту документа, люди, страдающие диабетом, получат право на обеспечение лекарственными препаратами из специально созданного резервного запаса, а также смогут обучаться основам компенсации диабета – технике введения инсулина и профилактике осложнений. Отдельная статья посвящена созданию в Петербурге регионального регистра людей, страдающих сахарным диабетом. Как пояснил Денис Четырбок, такое нововведение позволит наблюдать за состоянием больных и оценивать их потребность в тех или иных препаратах.

Отметим, что сегодня, только согласно официальным данным, сахарным диабетом болеют свыше 155 тысяч петербуржцев, и это количество постоянно растет.

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