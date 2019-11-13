ента новостей

13:57
Гала-концерт III Международного форум-феста Jazz Across Borders
11:16
В Стрельне из храма украли пять икон
11:08
В Петербурге отреставрируют одну из дач Старой Деревни
10:59
В Петербурге создадут резерв лекарств для больных сахарным диабетом
09:26
Не выходи на лед!
08:56
Потребительские цены стали расти
21:50
Результативность Кравцова не спасла «Трактор» от разгрома в Магнитогорске
15:57
Бездомные животные не будут замурованы в подвалах
15:42
Всероссийский конкурс молодых художников "Муза должна работать"
12:20
В Петербурге у мужчины отобрали три миллиона рублей
07:38
Инновационный способ утилизации отходов
07:14
«Тойота» потратит 20 миллиардов
23:37
«Динамо – ЛО» смогло догнать «Зенит» в таблице Суперлиги
16:46
В Петербурге завершился Всероссийский форум «КосмоСтарт»
16:45
Экоактивисты нашли серьезные нарушения в деятельности ГУП «МПБО-2»
14:46
Концерт группы «Анна Каренина»
14:35
5G в Петербурге
14:31
Трио Drama Kings из Петербурга стало участником команды Татьяны Денисовой в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
14:28
Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!
10:40
В Ленобласти председателем комитета по социальной защите назначена Светлана Шлемова
10:36
Концерт «Вечер камерной музыки Антонио Вивальди»
10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
07:37
Побит температурный рекорд
22:03
Утонченное созвездие ТЮЗа
15:02
Баскетбольный ЦСКА проиграл дебютанту Евролиги «Виллербану»
07:53
Valio может приобрести завод
07:51
«Свободный выгул» собак будет наказываться штрафом
11:42
Депутаты Петербурга предлагают поддержать социальных предпринимателей
11:41
Выставка «Русский ларец – Шкатулка для драгоценностей»
08:48
Ипотечный долг вырос
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Не выходи на лед!

Не выходи на лед!

0
45
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
С 15 ноября в Петербурге запретят выходить на лед

«Питерец.ру» сообщает, что с 15 ноября в Северной столице начнет действовать запрет выхода на лед. Это необходимая мера, позволяющая предотвратить несчастные случаи. Запрет введен комитетом, отвечающим за безопасность. Данный период продлится до 15 января.

Следующий запрет выхода на лед начнет действовать 7 марта. Ограничение будет снято 15 апреля. Сроки предложены согласно прогнозу синоптиков. Если реальная ситуация будет отличаться от прогнозируемой, в документ внесут коррективы.

Практика показывает, что подобные запреты не останавливают некоторых смельчаков, которые не боятся утонуть или нарваться на штраф. Люди все равно выходят на лед даже в запрещенное время. Но ограничительные меры все равно необходимы, ведь большинство петербуржцев выполняют требования властей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-10-2019, 14:29
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет
27-09-2019, 09:20
Курить на балконах будет можно
22-03-2019, 11:23
Опасность на льду
22-02-2019, 09:09
Он все равно прокатился
15-03-2016, 07:55
На лед нельзя!
23-04-2015, 08:53
Ночных прогулок по Неве больше не будет

Происшествия на дорогах

0
103
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
281
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
353
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
0
819
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
Наверх