Не выходи на лед!

«Питерец.ру» сообщает, что с 15 ноября в Северной столице начнет действовать запрет выхода на лед. Это необходимая мера, позволяющая предотвратить несчастные случаи. Запрет введен комитетом, отвечающим за безопасность. Данный период продлится до 15 января.

Следующий запрет выхода на лед начнет действовать 7 марта. Ограничение будет снято 15 апреля. Сроки предложены согласно прогнозу синоптиков. Если реальная ситуация будет отличаться от прогнозируемой, в документ внесут коррективы.

Практика показывает, что подобные запреты не останавливают некоторых смельчаков, которые не боятся утонуть или нарваться на штраф. Люди все равно выходят на лед даже в запрещенное время. Но ограничительные меры все равно необходимы, ведь большинство петербуржцев выполняют требования властей.