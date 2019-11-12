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Питерец.ру » Общество » Бездомные животные не будут замурованы в подвалах

Бездомные животные не будут замурованы в подвалах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Депутат Алексей Цивилев получил ответ от Минстроя РФ на обращение с просьбой обеспечить доступ бездомным животным в подвалы жилых домов

Депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев получил ответ от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на свое обращение с просьбой обеспечить доступ мелким бездомным животным в подвалы жилых домов в связи с наступлением холодов. Сам депутат в данном обращении выразил многочисленные подобные запросы петербуржцев, поступающих в его адрес.
А также попросил разъяснить ситуацию с регистрацией приказа Минстроя России от 01.08.2018 № 472/пр, находящегося на регистрации в Минюсте и утверждающего параметры подвальных окон в жилых домах, которые необходимо держать открытыми, чтобы обеспечить доступ мелким бездомным животным, и оказать содействие в ее ускорении.
Из ответа ведомства следует, что Минстроем России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491", по которому предусматривается регулярное проветривание в подвалах жилых домов в течении всего календарного года посредством открытия продухов. Эти продухи позволяют обеспечить гуманное отношение к бездомным животным, попавшим в подвал многоквартирного дома.
Не один десяток лет бездомных животных фактически замуровывали в подвалах, когда лазы туда закрывали сеткой или вовсе заваривали. С одной стороны, закрытие лазов вело к тому, что животные не могли выбраться наружу и медленно погибали в подвале от голода. Другая проблема крылась в том, что, когда кошки не могли попасть в подвал, там плодились грызуны. Данное обращение депутата к Минстрою России было направлено на решение проблемы в нынешнем календарном году в преддверии зимнего сезона. 

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