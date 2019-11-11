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Питерец.ру » Общество » Экоактивисты нашли серьезные нарушения в деятельности ГУП «МПБО-2»

Экоактивисты нашли серьезные нарушения в деятельности ГУП «МПБО-2»

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Опубликовал: miron
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Фото:
dixinews.ru
Представители общественной организации «Зеленый фронт» проверили промзону в Янино-1 из-за жалоб местных жителей на запах отходов.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге действуют две производственные площадки по обращению с отходами, которые принадлежат ГУП «МПБО-2». Одна располагается в поселке Янино-1, а вторая — на Волхонском шоссе. На территории филиалов не раз выявлялись серьезные нарушения санитарных норм, однако сотрудники завода не спешат исправлять ситуацию.
На протяжении долгого времени жители Янино-1 пытались обратить внимание на проблему сильного запаха отходов, с которым им приходится сталкиваться ежедневно. В ноябре сотрудники межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт» отреагировали на обращения граждан и организовали проверку промзоны поселка. Выводы активистов оказались неутешительными: на территории завода «МПБО-2» они нашли огромную гору мусора. Подобный «склад» отходов представляет серьезную опасность для окружающей среды. По технологическому регламенту работники должны каждый день освобождать территорию завода от ТКО, но в данном случае эта норма не соблюдалась. По информации активистов, мусором также завален близлежащий пруд.
«С подветренной стороны от завода ощущается сильный неприятный запах разлагающихся отходов. Организация такого мусорного «монблана», загрязнение канавы по периметру предприятия, общее захламление территории завода является явным нарушением санитарного законодательства. А именно: гигиенических требований к размещению и обезвреживанию отходов», — отметил председатель МЭОО «Зеленый фронт» Сергей Виноградов. Представители общественной организации отправили результаты инспекции в надзорные ведомства.
Аналогичная ситуация наблюдалась на втором объекте ГУП «МПБО-2» на Волхонском шоссе. В апреле дачники садовых товариществ рассказали о горе мусора на территории «Опытного завода по механизированной переработке отходов». Из-за халатности сотрудников предприятия люди столкнулись с запахом сероводорода в воздухе и стали опасаться за состояние почвы и грунтовых вод.

Экоактивисты нашли серьезные нарушения в деятельности ГУП «МПБО-2»


Еще одним проблемным предприятием ГУП «МПБО-2» является закрытый полигон ТБО «Новоселки». Мощности объекта были исчерпаны еще в 2009 году, но до 2017 года он продолжал работу. В период деятельности полигона жители Приморского района также постоянно жаловались на невыносимый запах отходов. Закрыть предприятие удалось только после обращения горожан к Владимиру Путину. На данный момент вопросы вызывает не соответствующий срокам процесс рекультивации «Новоселок». На территории полигона должна появиться станция активной дегазации для снижения объема вредных выбросов в атмосферу. По планам станцию должны ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, однако она до сих пор не построена.
Примечательно, что с таким перечнем нарушений ГУП «МПБО-2» в 2018 году едва не стал единым региональным оператором по работе с отходами в Петербурге. Однако суд признал незаконным соглашение властей с заводом: итоги конкурса были пересмотрены из-за нарушений в документации. В результате город остался не только без единого оператора, но и без действующих полигонов по обращению с ТКО. Последующее внедрение «мусорной реформы» в России наглядно показало, что в Северной столице сфера находится в кризисе. Из-за отсутствия необходимых предприятий и инфраструктуры реформу в Петербурге отложили на год. По последней информации СМИ, мораторий на введение «мусорной реформы» могут продлить. Однако сейчас очевидно, что дальше медлить уже нельзя. Ежегодно в городе производится около 1,7 млн тонн коммунальных отходов, и власти до сих пор не определились, что делать с подобными объемами. Выходом из положения может стать только комплексный подход к реорганизации сферы.

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