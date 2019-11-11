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Питерец.ру » Общество » В Петербурге завершился Всероссийский форум «КосмоСтарт»

В Петербурге завершился Всероссийский форум «КосмоСтарт»

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Опубликовал: NewsOnline
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Фото:
radikal.ru
Шестьдесят лет назад, в октябре 1959 года, «Луна-3» – советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства – впервые

7 и 8 ноября в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский патриотический форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт». Два насыщенных дня, 12 открытых лекций, встречи с летчиками-космонавтами и космонавтами-испытателями, а также экспертами и популяризаторами ракетно-космической отрасли. Все это организовали для тысячи участников из 12 регионов России.
Шестьдесят лет назад, в октябре 1959 года, «Луна-3» – советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства – впервые передала на Землю изображения обратной стороны Луны. Это событие стало важнейшей вехой в истории космонавтики, а сейчас изучение спутника нашей планеты является одной из приоритетных задач отечественной космонавтики. Именно поэтому в этом году форум «КосмоСтарт» был посвящен Лунной космической программе России.

– С каждым годом форум «КосмоСтарт» набирает обороты, об этом говорит число участников: сегодня здесь находится более 1000 человек из 12 регионов России, то есть суммарное количество всех участников трех предыдущих форумов. Я хочу пожелать школьникам и студентам, чтобы дни форума стали определяющими в выборе их профессии, а кто уже решил связать свою судьбу с авиацией и космосом, узнал бы, как это сделать, – сказала на открытии «КосмоСтарта» ректор ГУАП Юлия Антохина.


Долгожданной стала встреча с российскими космонавтами «Героями не рождаются, героями становятся», на которой можно было задать вопросы и узнать интересные подробности работы и жизни на МКС. Кроме того, участники увидели более десятка крупномасштабных макетов ракетно-космической техники – от космических аппаратов и скафандров до ракет-носителей и двигателей. Выставку посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

– Важно, что «Роскосмос» и его коллеги с интересом относятся к таким мероприятиям, участвуют в них, привозят тренажеры и экспонаты. Корпорация заинтересована в студентах и школьниках, в том, чтобы большое количество людей познало техническую сторону аэрокосмической отрасли, а юные участники определились с выбором профессионального пути. На подобных выставках я вижу очень много ребят из Военмеха, ГУАП и других технических вузов, где в основе подготовки - физика и математика, инженерные науки. Важно, что молодые люди и девушки выражают готовность связать свою жизнь с этими востребованными профессиями, – сказал вице-губернатор.


Второй день «Космостарта стал не менее активным и начался с квеста «Космический Петербург». Он стал одним из самых интересных и массовых событий форума, в нем приняли участие 45 команд. В течение нескольких часов участники перемещались по городу и выполняли задания, связанные с космической сферой, а затем лучших наградили на торжественном закрытии форума.
Большой интерес вызвала интерактивная встреча с летчиками-космонавтами, а центральным событием двухдневной программы стал сеанс прямой связи с экипажем, который сейчас находится на борту МКС. Участники форума собрались в петербургском Планетарии № 1, пообщались с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой и даже выполнили предложенное ими задание.
После этого состоялось яркое закрытие четвертого Всероссийского форума «КосмоСтарт» с концертной программой.

– Дорогие друзья, от имени Госкорпорации «Роскосмос» я бы хотел поблагодарить всех присутствующих. В первую очередь – организаторов и партнеров форума, стараниями которых для каждого из нас открылись новые возможности знакомства с авиацией, космонавтикой, с нашим настоящим и перспективными задачами. Здорово, что площадка форума ежегодно принимает лучших ребят России. Я уверен, что год от года форум будет расти, и пятый, юбилейный, фестиваль покажет совершенно новый уровень, – подытожил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.


Мероприятие организовал Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией «Федерация космонавтики России» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Федерального агентства по делам молодежи и Администрации Санкт-Петербурга.
В Петербурге завершился Всероссийский форум «КосмоСтарт»

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