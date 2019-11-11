В Петербурге завершился Всероссийский форум «КосмоСтарт»

7 и 8 ноября в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский патриотический форум космонавтики и авиации «КосмоСтарт». Два насыщенных дня, 12 открытых лекций, встречи с летчиками-космонавтами и космонавтами-испытателями, а также экспертами и популяризаторами ракетно-космической отрасли. Все это организовали для тысячи участников из 12 регионов России.
Шестьдесят лет назад, в октябре 1959 года, «Луна-3» – советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства – впервые передала на Землю изображения обратной стороны Луны. Это событие стало важнейшей вехой в истории космонавтики, а сейчас изучение спутника нашей планеты является одной из приоритетных задач отечественной космонавтики. Именно поэтому в этом году форум «КосмоСтарт» был посвящен Лунной космической программе России.
Долгожданной стала встреча с российскими космонавтами «Героями не рождаются, героями становятся», на которой можно было задать вопросы и узнать интересные подробности работы и жизни на МКС. Кроме того, участники увидели более десятка крупномасштабных макетов ракетно-космической техники – от космических аппаратов и скафандров до ракет-носителей и двигателей. Выставку посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.
Второй день «Космостарта стал не менее активным и начался с квеста «Космический Петербург». Он стал одним из самых интересных и массовых событий форума, в нем приняли участие 45 команд. В течение нескольких часов участники перемещались по городу и выполняли задания, связанные с космической сферой, а затем лучших наградили на торжественном закрытии форума.
Большой интерес вызвала интерактивная встреча с летчиками-космонавтами, а центральным событием двухдневной программы стал сеанс прямой связи с экипажем, который сейчас находится на борту МКС. Участники форума собрались в петербургском Планетарии № 1, пообщались с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Скрипочкой и даже выполнили предложенное ими задание.
После этого состоялось яркое закрытие четвертого Всероссийского форума «КосмоСтарт» с концертной программой.
Мероприятие организовал Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией «Федерация космонавтики России» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Федерального агентства по делам молодежи и Администрации Санкт-Петербурга.