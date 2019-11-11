5G в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве появится мобильная связь 5G. Это связь нового поколения, которая должна быть внедрена к 2022 году. Об этом сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков.

Технически перейти на новый формат крайне сложно. Однако наши власти делают все возможное, чтобы связь 5G появилась в течение 3 лет. Планируется, что новый формат будет запущен в нескольких регионах. Это значительно повлияет на качество сигнала, скорость передачи данных и минимизацию расхода батареи.

В настоящий момент для мобильных телефонов действует формат 4G. Он обеспечивает хорошее качество связи. Однако в данном вопросе есть к чему стремиться. Потому и будет введен 5G, где качество еще выше.