Побит температурный рекорд

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице зафиксирован температурный рекорд для 10 ноября. К вечеру температура установилась на отметке +10 градусов, что на полградуса больше предыдущего рекорда. Прежнее достижение было зафиксировано более 80 лет назад.

В Петербурге, а также многих других городах и регионах России наблюдается аномальное потепление. В стране сейчас не типичная для ноября температура. Из-за этого обновляются некоторые рекордные показатели.

Такая погода сложна для человеческого организма, который сталкивается с серьезной нагрузкой. Некоторые люди начинают испытывать слабость и недомогание. В данный период нужно особенно следить за правильным питанием, принимать витамины и больше двигаться.