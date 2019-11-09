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Питерец.ру » Общество » «Свободный выгул» собак будет наказываться штрафом

«Свободный выгул» собак будет наказываться штрафом

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105
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
paperpaper.ru
Депутаты запретят владельцам собак отпускать животных для самостоятельных прогулок

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты областного ЗакСа приняли закон, предполагающий штраф для владельцев собак, отпускающих своих питомцев гулять самостоятельно. Таким людям придется платить штраф в размере 2000-3000 руб. Парламентарии приняли соответствующее решение накануне. Инициаторами проекта были депутаты Коломыцев, Петров и Голиков. Новый закон принят сразу же – в первом чтении.

Проблема со «свободным выгулом» собак является актуальной для Ленобласти. Возникает риск нападения таких собак на прохожих, а также неконтролируемого размножения этих животных. Остается неясным, что грозит владельцу животного, которое сорвалось с поводка. Еще не совсем понятно, распространяется ли этот закон только на собак или касается и других животных.

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