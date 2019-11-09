«Свободный выгул» собак будет наказываться штрафом

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты областного ЗакСа приняли закон, предполагающий штраф для владельцев собак, отпускающих своих питомцев гулять самостоятельно. Таким людям придется платить штраф в размере 2000-3000 руб. Парламентарии приняли соответствующее решение накануне. Инициаторами проекта были депутаты Коломыцев, Петров и Голиков. Новый закон принят сразу же – в первом чтении.

Проблема со «свободным выгулом» собак является актуальной для Ленобласти. Возникает риск нападения таких собак на прохожих, а также неконтролируемого размножения этих животных. Остается неясным, что грозит владельцу животного, которое сорвалось с поводка. Еще не совсем понятно, распространяется ли этот закон только на собак или касается и других животных.