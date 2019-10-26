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» » Американца выдворят из России

Американца выдворят из России

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61
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Задержанный в Петербурге американец будет вынужден покинуть нашу страну 

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин США Алет Тэрада приговорен судом к выдворению из России. Помимо этого, американцу предстоит выплатить штраф. Иностранец нарушил правила пребывания в России, потому был задержан в Северной столице.

Однако господин Тэрада заявил, что не намерен покидать Россию, поскольку женат на россиянке. Пока неизвестно, носило ли это заявление обычный эмоциональный характер или же американец готов обжаловать решение суда.

Нежелание этого гражданина возвращаться на родину может быть обусловлено и другими причинами. Дело в том, что в США Террада имеет проблемы с законом. Этого мужчину разыскивают по обвинению в сбыте наркотических средств. Посмотрим, чем закончится эта история.

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