Как обстоят дела с недостроями?

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге сейчас осталось 30 жилых домов, по которым происходит задержка по срокам строительства. Об этом заявил глава города Александр Беглов. Губернатор отметил, что проблему с 11 из этих домов правительство намерено решить до конца текущего года. В 2020 году власти займутся остальными недостроями.

Строит отметить, что проблема вызвана действием недобросовестных застройщиков. Из-за этого люди не могут вовремя получить свое жилье. Однако ситуация с недостроями в Северной столице стала улучшаться. Благодаря вмешательству властей, таких домов сейчас меньше. Власти делают все возможное, чтобы помочь обманутым дольщикам. Но в некоторых ситуациях достичь положительных результатов не так просто.