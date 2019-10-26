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Как обстоят дела с недостроями?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице осталось 30 домов, которые не были своевременно достроены застройщиками

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге сейчас осталось 30 жилых домов, по которым происходит задержка по срокам строительства. Об этом заявил глава города Александр Беглов. Губернатор отметил, что проблему с 11 из этих домов правительство намерено решить до конца текущего года. В 2020 году власти займутся остальными недостроями.

Строит отметить, что проблема вызвана действием недобросовестных застройщиков. Из-за этого люди не могут вовремя получить свое жилье. Однако ситуация с недостроями в Северной столице стала улучшаться. Благодаря вмешательству властей, таких домов сейчас меньше. Власти делают все возможное, чтобы помочь обманутым дольщикам. Но в некоторых ситуациях достичь положительных результатов не так просто.

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1 комментарий

Гость Виктор
Насколько я знаю, за нерадивых застройщиков сейчас взялись серьезно, и теперь строительные фирмы всеми правдами и неправдами должны все делать качественно и в срок. В противном случае их закидывают в черный список, и о гос. заказах они могут забыть. Как, собственно, и об обычных тендерах.
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