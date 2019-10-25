«Маленькая школа больших возможностей» отметила 20-летний юбилей

19 октября во Всероссийский день лицеиста Школа имени А. М. Горчакова отметила свое 20-летие. Ученики приняли активное участие в празднике: разработали фирменные значки, установили афишную тумбу, подарили зрителям музыкальную и театральную постановки и провели экскурсии по Еленинскому кварталу Павловска, где некогда жил художник и архитектор А. П. Брюллов.

Частная школа-пансион для юношей с 11 до 18 лет была открыта в Павловске в 1999 году. Ее создатель — филантроп и бизнесмен Сергей Гутцайт задумал школу, как живой памятник Царскосельскому лицею. Вот уже 20 лет Школа Горчакова сохраняет верность классическому разностороннему образованию, несмотря на тотальную цифровизацию учебных заведений.

В основе учебной программы — всестороннее развитие детей: они получают художественное и музыкальное образование, готовят исследовательские проекты, по желанию углубленно изучают отдельные предметы, проводят авторские экскурсии в рамках образовательных путешествий. Учебная программа направлена на совместную деятельность учеников, учителей и родителей. Мамы и папы вместе с детьми занимаются творчеством, путешествуют, играют в театральной студии.

Выпускники называют свою альма-матер «маленькой школой больших возможностей». Возможностей не только в плане образования, но и в плане личностного роста. Благодаря мобильности у учебного заведения больше перспектив для всестороннего развития детей, чем у традиционной общеобразовательной школы. В массовой школе учителю не всегда удается уделить внимание каждому нуждающемуся в этом ребенку. В Школе Горчакова педагоги всегда открыты для воспитанников.

Сейчас в стенах пансиона обучается 35 детей. Многие выпускники не расстаются с пансионом и после получения аттестата. Обучаясь и получая дипломы в ведущих вузах страны, они возвращаются в Школу с новыми идеями и инициативами. Так в Школе появилась Лаборатория выпускников, участники которой организуют школьные мероприятия, ведут элективные курсы, занимаются фандрайзингом. Недавно выпускники возглавили эндаумент Школы имени А. М. Горчакова. Их задача — пополнить целевой капитал Школы и запустить программу грантов на обучение в Школе.