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» » Насколько верна статистика по детской онкологии?

Насколько верна статистика по детской онкологии?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
majotrade.net
В Смольном опровергли данные по серьезному росту детской смертности от рака

«Питерец.ру» сообщает, что в петербургском комитете по здравоохранению опровергли информацию о серьезном росте детской смертности от онкозаболеваний. В Смольном сообщили, что показатель роста в 679% не является объективным. При расчете использовались только данные 2008-го и 2017-го года. Такой подход считается неверным, поскольку цифры оказываются вырванными из контекста.

Если учитывать общий период с 2007-го по 2019-й годы, то роста детской смертности от рака не происходит. Нужно принять во внимание еще один момент: в абсолютных значениях количество детских смертей статистически мало. В разные годы таких случаев было зафиксировано от 2 до 10 на 100000 человек. Так что даже небольшое изменение показателей может привести к серьезным колебаниям, выраженных в процентном соотношении.

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