Лесотерапия для инвалидов

«Питерец.ру» сообщает, что представители «Зеленого мира детства» организовали специальную акцию для детей-инвалидов и их матерей. Для детей и взрослых устроили лесотерапию. Их привезли в заповедник «Комаровский берег», где они прогуливались по лесу, вдыхая ароматы хвои и опавшей листвы. Дети и взрослые остались довольны «лесным купанием». Акция оставила у них позитивные впечатления.

Лесотерапия – одна из оздоровительных практик, которая подразумевает погружение в леса и другие природные среды. Такие прогулки оказывают позитивное воздействие на человеческий организм. Они особенно полезны для сердечно-сосудистой и иммунной системы. Данный способ оздоровления эффективен и для взрослых, и для детей.