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Досрочная пенсия

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
riamo.ru
Россияне смогут уходить на пенсию на 2 года раньше

«Питерец.ру» сообщает, что люди предпенсионного возраста получат возможность уходить на заслуженный отдых раньше срока. Это касается тех, кому до пенсии осталось два года или менее. Если таких граждан нигде не берут на работу, они получают право на досрочную пенсию. В такой ситуации им нужно оформить статус безработного в центре занятости.

В Пенсионном фонде сообщили, что для реализации данной идеи из бюджета на 2020 год выделено 4,4 млрд. руб. Так что деньги на обеспечение нововведения имеются. Посмотрим, как будут обстоять дела с досрочным оформлением.

Напоминаем, что тема пенсионного возраста является одной из самых актуальных для нашего общества. Последние изменения в этой сфере, как правило, вызывали резонанс.

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