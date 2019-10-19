Детская смертность от рака

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге особенно остро стоит проблема детской онкологии. Если посмотреть статистику за последние 10 лет, она выглядит пугающе. За это время серьезно взлетели показатели детской смертности от онкологии.

Так в возрастной группе 5-9 лет смертность возросла на 15%, а среди 10-14-летних – на 679%. В возрасте 15-19 лет рост смертности от рака составляет 200%. Эти цифры позволяют всерьез задуматься о масштабах проблемы.

Пока неясно, с чем связано ухудшение ситуации с детскими онкозаболеваниями. Раньше представители этих возрастных групп умирали от рака гораздо реже. Сегодня же мы видим печальную картину, когда из 100 тыс. детей в возрасте 10-14 лет, 4-5 детей умирают от онкологии. Таковы данные за 2017 год.