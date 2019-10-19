На трассе М-11 увеличат скоростной режим

«Питерец.ру» сообщает, что к 15 ноября будет полностью завершено строительство новой автодороги М-11, соединяющей две российские столицы. Это платная трасса, где стоимость проезда составит порядка 2000 руб. В настоящий момент на трассе перестали действовать повышенные тарифы.

Планируется, что скоростной режим на М-11 будет постепенно увеличен до 130 км/ч. Благодаря этому доехать из Петербурга в Москву или в обратном направлении можно будет за 5,5 часов.

Трасса имеет огромное значение для обоих городов, так как много людей регулярно ездит в данном направлении. М-11 позволит добираться в Москву и Петербург быстрее, что является серьезным плюсом. Если говорить об увеличении скоростного режима, эксперты считают, что данный фактор на 10-15% снизит аварийность на таких дорогах.