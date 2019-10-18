Скандал с переездом детского сада на Петроградке

Сотни документов с персональными данными детей и родителей обнаружены в заброшенном корпусе детского сада №93 Петроградского района. Дошкольное образовательное учреждение находилось здесь до 2018 года, основной массив информации до сих пор актуален.

https://piter.tv/event/Publichnie_dannie_v_zabroshennom_detskom_sadu_na_petrogradke_najdeni_dokumenti_s_dannimi_detej/

В распоряжении Piter.TV оказалось видео из стен пустующего здания на проспекте Лизы Чайкиной, 5. Ранее в этом помещении располагался ГБДОУ д/с № 93 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас он находится в другом здании на улице Глухая Зеленина, 6. На видео, снятом в стенах объекта, можно увидеть кипу документов с персональными данными взрослых и детей, судя по всему, имеющих отношение к детскому саду.

Мы публикуем лишь часть из отсмотренных кадров: на них запечатлены копии свидетельств о рождении детей, документы об усыновлении, номера телефонов, приказы, счета и акты с реквизитами. Всего же в открытом доступе, по нашей информации, находится значительный объем персональных данных: это и адреса проживания несовершеннолетних, и адреса их родителей, и сведения о состоянии здоровья. Сейчас доступ к ним может получить любой злоумышленник, который сможет оказаться на территории объекта.

По данным Piter.TV, детский сад переехал в новое здание осенью прошлого года. Это значит, что основной массив персональных данных актуален до сих пор. Наши журналисты прозвонили по нескольким телефонным номерам, найденным в документах родителей. Собеседники подтвердили, что они имеют отношение к детскому саду и назвали те же ФИО, что и были указаны напротив их номеров.

Редакция Piter.TV открыта для получения комментариев со стороны компетентных органов.

О том, что еще удалось найти нашим журналистам в заброшенном детском саду – смотрите скоро в спецрепортаже на Piter.TV.