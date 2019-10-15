«Столото» обнародовали данные об объеме лотерейного рынка Санкт-Петербурга и области

Недавно появилась информация о том, что Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают второе место в российском рейтинге продаж билетов государственных лотерей. Так, за прошедшие 6 месяцев 2019 года участниками лотерей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали граждане, средний возраст которых составляет 43 года. Из всех участников 70% имеют официальный источник дохода, 68% состоят в браке, 42% имеют детей, 43% - высшее образование.

Согласно данным экспертов «Столото» большая доля выигрышных билетов от 1 млн рублей с 2014 года приходится на такие лотереи, как «Жилищная лотерея», «Русское лото», «Гослото "5 из 36"».

В числе рекордных сумм находятся пять выигрышей свыше 17 млн рублей:

1) 500 000 000 рублей 01.01.2019 в «Русское лото»;

2) 42 432 561 рубль 08.01.2018 в «Спортлото "6 из 49"»;

3) 26 317 275 рублей 09.02.2015 в «Гослото "5 из 36"»;

4) 26 052 929 рублей 04.03.2017 в «6 из 36»;

5) 17 599 504 рубля 17.11.2018 в «Гослото "5 из 36"».

Согласно полученной информации, общая сумма всех выигрышей в лотерею жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые шесть месяцев 2019 года составила 1,1 млрд рублей. При этом из всех проданных билетов 42% были куплены онлайн на официальном ресурсе stoloto.ru.