Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга

Депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Алексей Цивилев намерены обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом ускорить выделение финансирования на строительство светофора на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек в Кировском районе. Соответствующий запрос планируют утвердить в среду, 16 октября, на очередном пленарном заседании городского парламента.
Как отмечают депутаты, необходимая проектная документация по строительству светофора была подготовлена и согласована еще в 2017 году. Однако до сих пор никакого финансирования на реализацию проекта городскими властями не выделялось. Ранее по этому вопросу парламентарии обращались в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, где сообщили, что при строительстве светофоров в первую очередь учитываются аварийно-опасные адреса с большим количеством ДТП. Указанный перекресток к таковым не относится: на нем зафиксировано только 2 дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешеходов, но аварийно-опасным участок будет считаться лишь после трех ДТП.
Помимо этого, авторы запроса обращают внимание на тот факт, что после введения на участке светофорного регулирования возможен ввод новой остановки трамвая, которая будет очень востребована жителями близлежащих домов.