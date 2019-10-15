Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга

Депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Алексей Цивилев намерены обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом ускорить выделение финансирования на строительство светофора на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек в Кировском районе. Соответствующий запрос планируют утвердить в среду, 16 октября, на очередном пленарном заседании городского парламента.

Как отмечают депутаты, необходимая проектная документация по строительству светофора была подготовлена и согласована еще в 2017 году. Однако до сих пор никакого финансирования на реализацию проекта городскими властями не выделялось. Ранее по этому вопросу парламентарии обращались в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, где сообщили, что при строительстве светофоров в первую очередь учитываются аварийно-опасные адреса с большим количеством ДТП. Указанный перекресток к таковым не относится: на нем зафиксировано только 2 дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешеходов, но аварийно-опасным участок будет считаться лишь после трех ДТП.

– Уверены, что действия органов власти в части повышения уровня безопасности участников дорожного движения должны носить предупредительный характер, а строительство светофорных объектов должно производиться, не дожидаясь гибели жителей нашего города, – отмечают Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Помимо этого, авторы запроса обращают внимание на тот факт, что после введения на участке светофорного регулирования возможен ввод новой остановки трамвая, которая будет очень востребована жителями близлежащих домов.