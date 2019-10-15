ента новостей

19:16
«Столото» обнародовали данные об объеме лотерейного рынка Санкт-Петербурга и области
12:11
На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка
11:39
Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга
11:37
Вечер памяти Эдуарда Направника
07:56
Обнаружен алкоголь без документов
07:34
Выявлены проблемы с историческим центром города
22:57
Олкинуора, Гика и Хиетанен – герои дня в КХЛ
21:45
На участке внешнего кольца КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения
13:41
В Петербурге прошли профилактические рейды «Нелегальное такси»
10:34
В Петербурге сожгли автомобиль бывшего хоккеиста
10:28
В Ленобласти на пожаре погибли два человека
10:13
Старейший университет СПбГУ — на выселки?
10:09
«День Мёртвых». Квест во Дворце
10:00
«Дунаевский orchestra» с уникальной театрализованной программой «Вертинский. 20 песен»
07:15
Проезд по платным трассам станет дешевле
06:43
Жители «намыва» протестуют
21:41
«Зениту» не стоило проигрывать дома «Нижнему Новгороду»
23:25
Шипачёв отличился в победном для «Динамо» матче с «Автомобилистом»
13:08
Сколько нужно будет платить за капремонт?
11:23
Появится новая трамвайная линия
22:25
«Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка
14:56
Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».
10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
08:31
Мошенничества с картами продолжаются
08:31
Свои валюты лучше
22:35
ЦСКА обыграл «Баварию» несмотря на подвиги Монро
19:33
Международный конкурс от Эрмитажа на лучшую новогоднюю игрушку
19:28
В память о Леониде Менакере
18:00
Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы
11:19
Больше трёх. Поэтический вечер
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга

Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга

0
80
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
«Не нужно дожидаться гибели людей». Депутаты призывают как можно скорее установить светофор на опасном перекрестке в Кировском районе Петербурга

Депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Алексей Цивилев намерены обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом ускорить выделение финансирования на строительство светофора на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек в Кировском районе. Соответствующий запрос планируют утвердить в среду, 16 октября, на очередном пленарном заседании городского парламента.

Как отмечают депутаты, необходимая проектная документация по строительству светофора была подготовлена и согласована еще в 2017 году. Однако до сих пор никакого финансирования на реализацию проекта городскими властями не выделялось. Ранее по этому вопросу парламентарии обращались в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, где сообщили, что при строительстве светофоров в первую очередь учитываются аварийно-опасные адреса с большим количеством ДТП. Указанный перекресток к таковым не относится: на нем зафиксировано только 2 дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешеходов, но аварийно-опасным участок будет считаться лишь после трех ДТП.

– Уверены, что действия органов власти в части повышения уровня безопасности участников дорожного движения должны носить предупредительный характер, а строительство светофорных объектов должно производиться, не дожидаясь гибели жителей нашего города, – отмечают Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Помимо этого, авторы запроса обращают внимание на тот факт, что после введения на участке светофорного регулирования возможен ввод новой остановки трамвая, которая будет очень востребована жителями близлежащих домов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-10-2019, 14:32
Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
5-06-2019, 13:34
Депутаты Петербурга предложили урегулировать работу гидов-экскурсоводов
1-11-2018, 12:29
Депутаты Петербурга повторно призывают выкупить ДК им. Горького
25-10-2018, 19:45
Смольный согласился с необходимостью обезопасить пешеходный переход на пересечении Дачного и Ветеранов
3-10-2018, 10:53
Депутаты просят Полтавченко не допустить появления на карте Петербурга «перекрестка смерти»
27-06-2018, 12:32
Депутаты Петербурга намерены навести порядок на дорогах

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 12:11
На трассе Скандинавия перевернулась маршрутка
0
182
9-10-2019, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
175
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
291
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх