ента новостей

07:56
Обнаружен алкоголь без документов
07:34
Выявлены проблемы с историческим центром города
22:57
Олкинуора, Гика и Хиетанен – герои дня в КХЛ
21:45
На участке внешнего кольца КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения
13:41
В Петербурге прошли профилактические рейды «Нелегальное такси»
10:34
В Петербурге сожгли автомобиль бывшего хоккеиста
10:28
В Ленобласти на пожаре погибли два человека
10:13
Старейший университет СПбГУ — на выселки?
10:09
«День Мёртвых». Квест во Дворце
10:00
«Дунаевский orchestra» с уникальной театрализованной программой «Вертинский. 20 песен»
07:15
Проезд по платным трассам станет дешевле
06:43
Жители «намыва» протестуют
21:41
«Зениту» не стоило проигрывать дома «Нижнему Новгороду»
23:25
Шипачёв отличился в победном для «Динамо» матче с «Автомобилистом»
13:08
Сколько нужно будет платить за капремонт?
11:23
Появится новая трамвайная линия
22:25
«Зенит» вчистую уступил «Барселоне», Курич набрал 24 очка
14:56
Выставка Марии и Филиппа Казак «Городские истории».
10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
08:31
Мошенничества с картами продолжаются
08:31
Свои валюты лучше
22:35
ЦСКА обыграл «Баварию» несмотря на подвиги Монро
19:33
Международный конкурс от Эрмитажа на лучшую новогоднюю игрушку
19:28
В память о Леониде Менакере
18:00
Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы
11:19
Больше трёх. Поэтический вечер
11:14
В Ленобласти жертвой мошенников стала пожилая женщина
10:44
Фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY
10:39
Полицейские задержали налетчика на цветочный магазин
10:27
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Обнаружен алкоголь без документов

Обнаружен алкоголь без документов

0
52
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге изъята партия контрафактного джин-тоника

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице была обнаружена и изъята партия нелегального алкоголя. Речь идет о 700 литрах джин-тоника, который продавался без необходимой документации. На складе на ул. Софийской, где был найден этот алкоголь, осуществляли его продажу без лицензии.

В отношении юридического лица, осуществляющего эту нелегальную деятельность, было возбуждено административное дело. Необходимые материалы были переданы в суд. Теперь компании, которая арендует этот склад, грозят серьезные неприятности. Здесь все будет зависеть от решения суда. Продажа алкоголя без лицензии приводит к большому штрафу. В некоторых случаях за нелегальную продажу алкоголя и вовсе предполагается уголовная ответственность.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

30-06-2016, 08:20
Опять продавали нелегальный алкоголь
2-09-2015, 07:01
В Петербурге поднялись цены на водку
23-02-2015, 15:19
Пожар на складе алкоголя
15-04-2014, 11:35
Море контрафактного алкоголя немного обмелело
17-10-2013, 16:53
Увеличение штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним
3-10-2013, 15:45
Доступный для всех алкоголь

Происшествия на дорогах

0
180
9-10-2019, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
173
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
289
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
190
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх