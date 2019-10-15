Обнаружен алкоголь без документов

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице была обнаружена и изъята партия нелегального алкоголя. Речь идет о 700 литрах джин-тоника, который продавался без необходимой документации. На складе на ул. Софийской, где был найден этот алкоголь, осуществляли его продажу без лицензии.

В отношении юридического лица, осуществляющего эту нелегальную деятельность, было возбуждено административное дело. Необходимые материалы были переданы в суд. Теперь компании, которая арендует этот склад, грозят серьезные неприятности. Здесь все будет зависеть от решения суда. Продажа алкоголя без лицензии приводит к большому штрафу. В некоторых случаях за нелегальную продажу алкоголя и вовсе предполагается уголовная ответственность.