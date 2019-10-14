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» » Старейший университет СПбГУ — на выселки?

Старейший университет СПбГУ — на выселки?

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
rossaprimavera.ru
Новый единый учебный корпус власти предлагают возвести в Пушкинском районе

Новый единый учебный корпус власти предлагают возвести в Пушкинском районе — между Шушарами и Пушкиным. Как метко подметили преподаватели СПБГУ, во чистом поле...

1 октября 2019 года правительство России поручило федеральным органам исполнительной власти Петербурга выделить средства на проектные работы по строительству нового единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) на 2020–2021 годы. Строительство кампуса планируется осуществить в 2022–2026 годах.

Предполагается, что единый кампус, который по задумке должен расположиться в «научно-технологической долине» в Пушкинском районе, позволит «решить проблему транспортной доступности», а также «территориальной разобщенности» корпусов.

Небывалого размаха проект предусматривает размещение на территории не менее 150 га научно–технологического медицинского комплекса, учебных и учебно-лабораторных корпусов, общежитий, конгресс-центра, спортивной инфраструктуры.

Однако преподаватели СПБГУ, как и студенты, мягко говоря, не спешат радоваться открывшимся радужным перспективам. 7 октября преподаватели и студенты выступили против переезда альма-матер в Пушкинский район, подписавшись под коллективным открытым письмом «О проекте единого кампуса СПбГУ», под которым уже собрано более 1 300 подписей.

По мнению подписавшихся, столь дорогостоящий проект нанесет непоправимый вред старейшему в стране университету. Называется целый ряд причин...

Подробнее: https://rossaprimavera.ru/article/5de01629

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