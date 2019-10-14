Жители «намыва» протестуют

«Питерец.ру» сообщает, что люди, проживающие на намывных территориях Василеостровского района, возмущены отсутствием необходимой инфраструктуры. Эти люди вышли на митинг и выразили свой протест по поводу происходящего.

Они призывают сделать дороги вместо постоянно размывающихся троп, а также построить поликлинику, школу и детский сад. Активисты критикуют власти за бездействие. В этом плане протестующих поддержал депутат Максим Резник.

Однако глава муниципального совета округа Татьяна Кольцова считает, что эти вопросы, поднимаемые гражданами, не находятся в сфере проблем, которые должна решать местная администрация. Это обусловлено тем, что намывная территория до 2024 года считается строительной площадкой.

Так что для решения проблемы может понадобиться помощь главы города. Депутат Резник посоветовал протестующим обратиться к Беглову.