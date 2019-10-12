Появится новая трамвайная линия

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга договорились о проекте новой трамвайной линии. Трамвай будет ходить от ст. метро «Купчино» до Славянки, что станет важным моментом для города. Замгубернатора Эдуард Батанов отметил, что развитие трамвая имеет огромное значение для южных районах Петербурга, где ощущается нужда в комфортном и доступном транспорте.

Напоминаем, что в пользу развития трамвая высказывался Александр Беглов. Градоначальник намерен приложить усилия, чтобы Петербургу вернулось имя трамвайной столицы страны. В недалеко прошлом это было именно так. Однако потом ситуация изменилась. Возможно, сейчас петербургский трамвай снова переживает возрождение. Посмотрим, как будет развиваться этот вид городского транспорта.