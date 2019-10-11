Мошенничества с картами продолжаются

«Питерец.ру» подчеркивает, что мошенники продолжают использовать различные методы хищения денег с банковских карт петербуржцев и жителей других городов России. Сейчас злоумышленники активно пользуются технологией подмены телефонных номеров.

Они представляются сотрудниками банка, страховой компании или другой структуры. При этом мошенники пытаются узнать у людей коды подтверждений, контрольные слова и другую личную информацию. Доверчивые граждане клюют на это, после чего с их банковских карт исчезают деньги.

Другим важным фактором успеха мошенников считается низкий уровень «компьютерной гигиены» российских граждан. Люди легко открывают ссылки из непроверенных источников, скачивают сомнительные приложения, не пользуются антивирусами или игнорируют их предупреждения.