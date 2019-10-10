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Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы

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61
Опубликовал: miron
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Фото:
vk.com
Районные администрации Петербурга теперь смогут штрафовать нарушителей за организацию несанкционированных свалок.

Новый закон, инициированный депутатами Денисом Четырбоком и Алексеем Цивилевым, приняли в городском Законодательном собрании в третьем чтении. Сейчас за незаконную свалку отходов предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей — для физических лиц, от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных и от 500 тысяч до 1 млн рублей — для юридических.
Ранее на рассмотрение ЗАКСа Петербурга был внесен законопроект об ужесточении ответственности за организацию незаконных свалок. Документ предусматривает новый вид наказания нарушителей — изъятие задержанных транспортных средств. Авторы уверены, что эта мера направлена не на организаторов свалок, а на владельцев самосвалов, которые больше не рискнут вываливать мусор на обочины дорог или на городские пустыри.
Однако новая законодательная инициатива является, скорее, борьбой со следствием, а не с причиной. Напомним, что власти Петербурга обязаны провести мусорную реформу до 1 января 2022 года. Сейчас в Смольном собираются вернуться к актуализации территориальной схеме обращения с твердыми бытовыми отходами, которая была представлена в 2016 году. В частности, в документе будут прописаны городские перспективные объекты обработки ТБО. Такие мусороперерабатывающие комплексы могут появиться в четырех зонах: Левашово с полигоном «Новоселки», Петро-Славянка — на территории предприятия «Ленсоветовский», Саперный — юго-восточнее пересечения Лагерного шоссе и железной дороги Москва-Петербург, а также на территории юго-восточнее Астрономической улицы в Ломоносове. Еще девять локаций могут выделить под сортировку и пресс-станции. Власти Петербурга обещают утвердить документ до конца 2019 года. Если это произойдет, схема станет основой для деятельности уже определенного регионального оператора — ГУП «Завод МПБО-2», который приступит к ее исполнению с 1 января 2020 года. Напомним, что «Завод МПБО-2» является единственным предприятием в городе по переработке бытового мусора с рядом производственных площадок, в том числе и печально известным полигоном «Новоселки».
Сейчас его рекультивация серьезно отстает по срокам, а приблизительная стоимость этой процедуры уже составляет 2 млрд рублей. На территории полигона давно предполагалось возведение станции активной дегазации для снижения объемов выброса свалочных газов в атмосферу. Однако вопреки городским планам, станция до сих пор не построена, и жители Приморского района продолжают страдать от неприятного запаха. Также постоянно загрязняются грунтовые воды и близлежащие реки.
Стоит отметить, что большинство свалок так же исчерпали свои ресурсы и уместить объемы отходов мегаполиса не в состоянии. Поэтому сейчас городской мусор свозиться на областные полигоны. Это и является первопричиной того, что недобросовестные предприниматели стали экономить на транспортных расходах и сбрасывать мусор у обочин дорог, в лесах и на городских пустырях. На ликвидацию незаконных свалок город уже потратил из бюджета порядка 1 млн рублей, которые могли бы пойти на благоустройство.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз поручил выявить и ликвидировать все нелегальные свалки, а нерадивых собственников привлечь к административной ответственности. Возможно, ужесточение наказаний за незаконный сброс мусора улучшит ситуацию, но не искоренить первопричину серьезной проблемы.

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