Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы

Новый закон, инициированный депутатами Денисом Четырбоком и Алексеем Цивилевым, приняли в городском Законодательном собрании в третьем чтении. Сейчас за незаконную свалку отходов предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей — для физических лиц, от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных и от 500 тысяч до 1 млн рублей — для юридических.
Ранее на рассмотрение ЗАКСа Петербурга был внесен законопроект об ужесточении ответственности за организацию незаконных свалок. Документ предусматривает новый вид наказания нарушителей — изъятие задержанных транспортных средств. Авторы уверены, что эта мера направлена не на организаторов свалок, а на владельцев самосвалов, которые больше не рискнут вываливать мусор на обочины дорог или на городские пустыри.
Однако новая законодательная инициатива является, скорее, борьбой со следствием, а не с причиной. Напомним, что власти Петербурга обязаны провести мусорную реформу до 1 января 2022 года. Сейчас в Смольном собираются вернуться к актуализации территориальной схеме обращения с твердыми бытовыми отходами, которая была представлена в 2016 году. В частности, в документе будут прописаны городские перспективные объекты обработки ТБО. Такие мусороперерабатывающие комплексы могут появиться в четырех зонах: Левашово с полигоном «Новоселки», Петро-Славянка — на территории предприятия «Ленсоветовский», Саперный — юго-восточнее пересечения Лагерного шоссе и железной дороги Москва-Петербург, а также на территории юго-восточнее Астрономической улицы в Ломоносове. Еще девять локаций могут выделить под сортировку и пресс-станции. Власти Петербурга обещают утвердить документ до конца 2019 года. Если это произойдет, схема станет основой для деятельности уже определенного регионального оператора — ГУП «Завод МПБО-2», который приступит к ее исполнению с 1 января 2020 года. Напомним, что «Завод МПБО-2» является единственным предприятием в городе по переработке бытового мусора с рядом производственных площадок, в том числе и печально известным полигоном «Новоселки».
Сейчас его рекультивация серьезно отстает по срокам, а приблизительная стоимость этой процедуры уже составляет 2 млрд рублей. На территории полигона давно предполагалось возведение станции активной дегазации для снижения объемов выброса свалочных газов в атмосферу. Однако вопреки городским планам, станция до сих пор не построена, и жители Приморского района продолжают страдать от неприятного запаха. Также постоянно загрязняются грунтовые воды и близлежащие реки.
Стоит отметить, что большинство свалок так же исчерпали свои ресурсы и уместить объемы отходов мегаполиса не в состоянии. Поэтому сейчас городской мусор свозиться на областные полигоны. Это и является первопричиной того, что недобросовестные предприниматели стали экономить на транспортных расходах и сбрасывать мусор у обочин дорог, в лесах и на городских пустырях. На ликвидацию незаконных свалок город уже потратил из бюджета порядка 1 млн рублей, которые могли бы пойти на благоустройство.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз поручил выявить и ликвидировать все нелегальные свалки, а нерадивых собственников привлечь к административной ответственности. Возможно, ужесточение наказаний за незаконный сброс мусора улучшит ситуацию, но не искоренить первопричину серьезной проблемы.
Власти Петербурга ужесточают мусорные законы, но не решают главной проблемы
Новый закон, инициированный депутатами Денисом Четырбоком и Алексеем Цивилевым, приняли в городском Законодательном собрании в третьем чтении. Сейчас за незаконную свалку отходов предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей — для физических лиц, от 20 до 50 тысяч рублей — для должностных и от 500 тысяч до 1 млн рублей — для юридических.