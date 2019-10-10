ента новостей

11:19
Больше трёх. Поэтический вечер
11:14
В Ленобласти жертвой мошенников стала пожилая женщина
10:44
Фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY
10:39
Полицейские задержали налетчика на цветочный магазин
10:27
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге
10:00
Конференция «Таможня будущего: вектор на цифровизацию. Перспективы развития электронных сервисов. Опыт и практика»
07:55
Яблоки для детей и инвалидов
07:50
Борьба со свалками продолжается
15:26
На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ
14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
14:40
Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке
14:32
Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
14:31
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора
14:29
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет
11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
11:08
В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС
09:40
Очистка водоемов продолжается
09:13
Кто воспользовался электронными визами?
09:11
Балет под звёздами: шоу «Времена года»
22:39
Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме
22:07
Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома
11:27
Ладожский мост разведут для прохода яхты «Апостол Андрей»
10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » 27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге

27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге

0
76
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге

Из Китая в Большой порт Санкт-Петербурга прибыло 27 тонн замороженного мяса утки. В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили ряд нарушений.

Так, при проверке документов установлено, что в ветеринарном сертификате номер документа пропечатан только на первой странице, а имя и должность официального ветеринарного врача, подписавшего сертификат, указаны только на китайском языке. Имя и должность врача, а также печать отсутствуют в официальном списке Таможенных органов Китая, уполномоченных оформлять ветеринарные сертификаты на мясо, мясное сырье и субпродукты птицы. Также компетентным органом КНР не было направлено предварительное уведомление о выдаче ветеринарного сертификата на партию.

В отношении владельца груза составлен протокол об административном правонарушении, 27 тонн утиного мяса задержано.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-09-2019, 12:36
В Петербург не пропустили партию мороженой рыбы из Аргентины
15-08-2019, 12:28
В Петербурге задержана потенциально опасная партия говядины
6-05-2019, 11:28
В порту Петербурга приостановлено перемещение 28 тонн говядины
25-04-2019, 12:12
Двойная маркировка стала причиной задержания 21 тонны говяжьей печени
24-04-2019, 12:42
В Петербурге приостановлено движение более 9 тонн замороженного мяса «из будущего»
21-03-2019, 13:37
Ввоз крупных партий китайской скумбрии приостановлен

Происшествия на дорогах

0
134
Вчера, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
140
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
249
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
163
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх