27 тонн утиного мяса задержали в Петербурге

Из Китая в Большой порт Санкт-Петербурга прибыло 27 тонн замороженного мяса утки. В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили ряд нарушений.

Так, при проверке документов установлено, что в ветеринарном сертификате номер документа пропечатан только на первой странице, а имя и должность официального ветеринарного врача, подписавшего сертификат, указаны только на китайском языке. Имя и должность врача, а также печать отсутствуют в официальном списке Таможенных органов Китая, уполномоченных оформлять ветеринарные сертификаты на мясо, мясное сырье и субпродукты птицы. Также компетентным органом КНР не было направлено предварительное уведомление о выдаче ветеринарного сертификата на партию.

В отношении владельца груза составлен протокол об административном правонарушении, 27 тонн утиного мяса задержано.