Яблоки для детей и инвалидов

«Питерец.ру» сообщает, что садоводства «Заря», «Восход», «Полет», «Ромашка» и «Строитель» приняли участие в благотворительной акции. Садоводы передали тонну яблок воспитанникам дома-интерната №1 в Петергофе. Это дети и инвалиды детства с отклонениями умственного развития.

Здесь проживает более 200 детей и свыше 100 людей в возрасте от 18 лет. Хорошо, что эти люди чувствуют внимание и заботу, которую оказывают по отношению к ним. Директор дома-интерната подчеркнул, что к воспитанникам этого учреждения хорошо относятся к городе.

Стоит подчеркнуть, что садоводства постоянно участвуют в подобных акциях. Они стали регулярными и проводятся ежегодно. Хорошо, что дети и инвалиды не остаются без внимания со стороны общества.