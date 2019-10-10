Борьба со свалками продолжается

«Питерец.ру» отмечает, что в городе на Неве ведется активная борьба с незаконными свалками. Причем она осуществляется в различных направлениях. Ее ведут городские власти, экологические организации, правоохранительные органы. Сейчас новые рычаги для этой борьбы получат районные администрации.

Депутаты ЗакСа приняли закон, согласно которому администрации районов Петербурга получат право самостоятельно штрафовать нарушителей за организацию незаконной свалки. Это должно повысить эффективность борьбы с этим негативным явлением, ведь районная власть получит больше рычагов воздействия.

Теперь новый закон должен подписать глава города Александр Беглов. Вряд ли губернатор станет возражать против подобного нововведения.