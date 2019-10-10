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» » Борьба со свалками продолжается

Борьба со свалками продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Районные администрации получили расширенные полномочия

«Питерец.ру» отмечает, что в городе на Неве ведется активная борьба с незаконными свалками. Причем она осуществляется в различных направлениях. Ее ведут городские власти, экологические организации, правоохранительные органы. Сейчас новые рычаги для этой борьбы получат районные администрации.

Депутаты ЗакСа приняли закон, согласно которому администрации районов Петербурга получат право самостоятельно штрафовать нарушителей за организацию незаконной свалки. Это должно повысить эффективность борьбы с этим негативным явлением, ведь районная власть получит больше рычагов воздействия.

Теперь новый закон должен подписать глава города Александр Беглов. Вряд ли губернатор станет возражать против подобного нововведения.

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1 комментарий

Ева
Понятно дело Беглов возражать не станет, он же сам же потребовал убрать все свалки и привлечь владельцев территорий к ответственности. Если теперь штрафовать будут, так дело еще быстрее пойдет, вряд ли кто захочет своих денег лишаться.
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