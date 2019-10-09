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» » На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ

На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на мосту через реку Обла на км 9+911 на подъезде к городу Луга №2 в составе автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия в Ленинградской области, начинается второй этап планово-предупредительных работ. Пропускная способность моста будет ограничена.

«По состоянию на 8 октября работы по устройству верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона выполнены в полном объёме. В связи с началом производства работ по замене двух деформационных швов на новые швы с полимерным компенсатором в период с 9 по 25 октября 2019 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения на данном участке автодороги будет ограничена до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном мосту всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Добавим, согласно контракту, планово-предупредительные работы на путепроводах будут проводиться до 14 августа 2020 года. Генеральный подрядчик — ООО «Феникс».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Все по теме: Ленобласть Лужский район ремонт дорог
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