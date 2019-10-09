На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на мосту через реку Обла на км 9+911 на подъезде к городу Луга №2 в составе автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия в Ленинградской области, начинается второй этап планово-предупредительных работ. Пропускная способность моста будет ограничена.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Добавим, согласно контракту, планово-предупредительные работы на путепроводах будут проводиться до 14 августа 2020 года. Генеральный подрядчик — ООО «Феникс».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.