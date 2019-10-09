ента новостей

15:26
На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ
14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
14:40
Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке
14:32
Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
14:31
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора
14:29
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет
11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
11:08
В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС
09:40
Очистка водоемов продолжается
09:13
Кто воспользовался электронными визами?
09:11
Балет под звёздами: шоу «Времена года»
22:39
Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме
22:07
Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома
11:27
Ладожский мост разведут для прохода яхты «Апостол Андрей»
10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
08:43
Авиарейсы в Хайнань
08:18
Петербург напоминает Европу
17:14
«Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков
21:11
СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл
08:27
Советы от Шварценеггера
07:59
Смягчили санкции из-за Марса
22:48
Трёпка в Берлине – так баскетбольный «Зенит» дебютировал в Евролиге
20:35
Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок

Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок

Администрации районов Санкт-Петербурга отныне смогут составлять протоколы об административных правонарушениях за организацию несанкционированных свалок. Соответствующий закон приняли в третьем – окончательном – чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 9 октября. Авторами документа выступили депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Отметим, в настоящее время за организацию несанкционированной свалки отходов предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

25-09-2019, 15:01
Районные власти смогут привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
18-12-2018, 12:23
ЗакС Петербурга в среду рассмотрит запрет на продажу безалкогольных энергетиков
21-11-2018, 10:56
В Петербурге окончательно принят закон о штрафах для попрошаек в метро
21-09-2018, 11:33
Штраф за незаконную торговлю в метро может достичь 20 тысяч рублей
24-08-2018, 19:44
Депутаты предложили ужесточить наказание для руферов
1-06-2018, 10:59
За неисполнение и нарушение решений межмуниципальных антитеррористических комиссий будут привлекать к ответственности

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
133
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
242
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
158
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх