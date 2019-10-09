Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок

Администрации районов Санкт-Петербурга отныне смогут составлять протоколы об административных правонарушениях за организацию несанкционированных свалок. Соответствующий закон приняли в третьем – окончательном – чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 9 октября. Авторами документа выступили депутаты Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Отметим, в настоящее время за организацию несанкционированной свалки отходов предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.