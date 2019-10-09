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Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора

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43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, Мария Щербакова и Роман Коваль предложили предоставить многодетным семьям льготы по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов. Соответствующий документ уже одобрили в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 9 октября.

Согласно тексту законопроекта, ежемесячная компенсация за вывоз мусора составит 30% для семей с тремя детьми, 40% – для семей с количеством детей от четырех до семи, 50% – для родителей, воспитывающих восемь и более детей. Льготы будут предоставляться по платежам с 1 января 2020 года.

Как отметил Денис Четырбок, в Петербурге получателями нового вида социальной поддержки станут более 43 тысяч многодетных семей. Средства, необходимые для введения льготы, будут выделены из городского бюджета.

Парламентарий отметил, что предложенные меры – это конкретные действия по исполнению задач, поставленных в послании Президента РФ Владимира Путина в феврале 2019 года, и соответствуют целям, определенным в национальном проекте «Демография».

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