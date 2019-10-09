На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по замене деформационного шва на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны (км 57+792 внутреннего кольца) полностью перекроют съезд №1.

«В период с 9 по 17 октября будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро Рыбацкое, а с 18 по 25 октября будет перекрыта одна полоса движения на съезде в сторону станции метро Пролетарская» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

Альтернативный маршрут движения на период полного перекрытия съезда: внутреннее кольцо КАД → Проспект Обуховской Обороны → ул.Бабушкина → ул. Рабфаковская → станция метро Рыбацкое.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства