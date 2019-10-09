Снесли детскую площадку

«Питерец.ру» сообщает о ситуации в Пушкине, которая возникла во дворе домов 7 и 9 по ул. Архитектора Данини. Городские власти приняли решение о сносе находящейся там детской площадки.

Жильцы названных домов образовали ТСЖ и построили детскую площадку. Однако данное мероприятие не было согласовано, потому площадка оказалась незаконной. В итоге была подана жалоба, которую рассмотрели в комитете по контролю за имуществом. В этом комитете обязали представителей ТСЖ демонтировать детскую площадку.

Получилась неоднозначная ситуация: с одной стороны, местные власти могли бы войти в положение и разрешить площадку, с другой – представителям ТСЖ не следовало производить несогласованную постройку. Теперь новая площадка появится в этом месте не раньше 2024 года. Об этом сообщила глава администрации Пушкина Алла Палагнюк.